Eleccions basques, un salt de Bildu però un govern de PNB - PSE-EE

A la recta final de la campanya de les eleccions basques, i amb les últimes enquestes amb resultats molt semblants, tot sembla indicar que es produirà un empat tècnic entre PNB i EH Bildu. Mentre que els votants peneuvistes sembla que estan gairebé adormits, només la victòria de l'Athletic a la Copa del Rei els ha tret al carrer –en això confien els líders del PNB–. L'esquerra abertzale són conscients del que pot significar per a ells aquestes votacions, i s'han mobilitzat de valent malgrat que els penabistes els guanyen per un punt. Aquests aconseguirien set i vuit diputats, respectivament.

Com és habitual en els últims comicis, els socialistes tenen la clau per a la formació del nou govern. Segons algunes enquestes, la candidatura Eneko Andueza perdria uns 23.107 vots, el PNB 67.000 i la gran pujada és per a EH Bildu que aconsegueix 155.760. Quina postura adoptaran els socialistes? La de la moderació com sempre han practicat; donar suport al PNB, formant part del govern que no li ha anat gens malament, tot i que és cert que no ha marcat perfil propi. Potser perquè el suport del PNB al govern de Sánchez l'ha frenat, coses dels pactes.

Malgrat tot el que està passant al PSOE, els escàndols i la llei d'Amnistia, al País Basc se'n veu bé l'aplicació. Els socialistes bascos no han patit el desgast que li passa factura en altres comunitats, com s'ha vist en els casos de València, Balears i Aragó. No passa el mateix amb Sumar i Podemos, que sembla que no aconseguiran entrar al parlament i els seus vots aniran a parar a Bildu.

El PP sembla que aconsegueix uns 45.000 votants més que en les anteriors, cosa que significa un o dos diputats més. El dubte és si VOX aconseguirà mantenir l'únic diputat que tenia fins ara. Només cal esperar el recompte de les urnes un cop finalitzin les votacions.

L'interessant d'aquestes eleccions són la pujada de Bildu, el no daltabaix socialista i la pèrdua de vots del PNB. No obstant això, hi ha una tradició de pactes, sense estridències, sinó amb una finalitat pràctica, i és meritori que això sempre hagi passat. Les formacions són molt pragmàtiques, es deixen de ximpleries i si cal pactar es pacta. En aquests moments, perquè encara no toca, els socialistes no recolzaran un govern d'EH Bildu, perquè seria enganxar-se un tret al peu. Els abertzales són conscients que ara no toca que facin aquest gran pas que haurien de fer els socialistes, internament ho assumeixen, una altra cosa ben diferent serà d'aquí a quatre anys. En quatre anys poden passar moltes coses i les boles de vidre no són gaire creïbles. Tot i això, com deia Gandhi, “el futur depèn del que fem en el present”. Bildu ho sap i el PNB també, Tots són conscients dels que els ve a sobre, inclòs el PP.