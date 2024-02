Ferraz amenaça Risto Mejide i 'Todo es Mentira': 'No tindreu ningú del PSOE'

El 'Cas Koldo' i l'enrocament de l'exministre José Luis Ábalos al seu escó està provocant una de les pitjors crisis que s'han viscut al PSOE de Pedro Sánchez. A l'Executiu no aixequen el cap i el desgast que estan patint és cada vegada més gran. I a Ferraz, en comptes d'aturar aquesta sagnia, l'estan fent cada vegada més gran amb actes que denoten que no hi ha ningú al volant.

Aquest dimarts els socialistes, en comunicar la suspensió de militància d'Ábalos, van filtrar -se suposa que per error- les dades personals de l'exministre. El PSOE va exposar a tots els mitjans de comunicació dades com el DNI d'Ábalos, el correu electrònic personal i l'adreça del seu habitatge a València.

L'error de Ferraz en comunicar l'expulsió d'Ábalos va ser publicat per molts mitjans, entre ells CatalunyaPress - fent-se ressò de la informació publicada per Vozpopuli- o el programa de televisió 'Todo es Mentira', de Cuatro.

Però sembla que a la direcció socialista no li ha agradat res que assenyalin la seva equivocació, i ha enviat missatges amenaçadors als mitjans que el van difondre. Així ho ha denunciat el programa Tot és Mentida de Risto Mejide, que ha exposat un missatge que va enviar el Cap de Comunicació del PSOE al seu programa.

"Era necessari posar això de les dades personals? Com comprendràs, no tindreu ningú del PSOE mentre de mi depengui", es pot llegir en el missatge que ha remès el líder del gabinet de premsa socialista al programa 'Tot és Mentira ', presentat per Risto Mejide. Una amenaça greu que Risto Mejide ha qualificat de "menyspreable i lamentable" .

"Fixeu-vos com està operant el partit socialista per sota de la taula. Aquesta gent no ha entès un dret fonamental com la llibertat d'informació", ha denunciat Mejide al seu programa. "Aquest missatge és propi d´una dictadura bananera, d´una dictadura", ha sentenciat.