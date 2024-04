CSIF: ''Mentre hi hagi aquests interlocutors, no assistirem a les reunions''

La situació a les presons catalanes va viure, el 4 dijous passat 4 d'abril, un moment destacat. I és que després de diverses setmanes, es va celebrar la primera reunió entre els sindicats dels treballadors penitenciaris i el Departament de Justícia de la Generalitat.

A la trobada va assistir, entre altres, CSIF, tot i que la seva presència va ser de curt recorregut: els seus representants van lliurar les condicions que consideren imprescindibles i van abandonar la trobada.

"Sabem quina és la nostra postura", explica a PressPress el responsable de presons d'aquest sindicat a Catalunya, Alberto Gómez. "Les nostres reivindicacions són clares i vam fer que arribessin on havien d'arribar", afegeix.

Tot i això, Gómez precisa que es van aixecar de la taula perquè "mentre hi hagi aquests interlocutors, no assistirem a les reunions". A parer seu, com ja van manifestar en un comunicat que van publicar el mateix dia 4, ni la consellera Ubasart ni el senyor Calderó (director general de Serveis Penitenciaris i Secretari de Mesures Penals) tenen cap credibilitat i menys arran de la seva actuació en aquesta crisi mai viscuda en una presó catalana ni de l'Estat".

El responsable de presons diu que, més enllà de la protesta d'aquest 5 d'abril a Ponent, "no ha canviat res".

Una altra reunió a la vista

Gómez apunta que, de cara al proper dimarts 9 d'abril, hi ha convocada una altra trobada entre representants dels treballadors i l'administració catalana. En aquest cas, explica, només se centrarà en millores laborals.

CSIF, no obstant, deixa clar que a aquesta trobada tampoc no té previst assistir-hi, de manera que, si les circumstàncies no canvien, no participarien en cap trobada fins al mes de maig.

I és que el cinquè mes de l'any sembla clau, ja que el dia 12 se celebraran eleccions al Parlament... data que el sindicat està esperant. “Volem que les urnes parlin per fer un canvi vital, per poder capgirar una situació lamentable a què ens han portat ells. Quan des de CSIF veiem que han canviat les circumstàncies tornarem per col·laborar i participar activament tal com venim fent fins ara”, conclouen.