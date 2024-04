La Diada de Sant Jordi és a tocar i pràcticament està tot a punt. Els paradistes ja tenen les roses i els llibres que vendran durant tota la jornada del 23 d'abril. I encara que els carrers encara no presenten l'aspecte que tindran dimarts, sí que hi ha edificis que ja s'han vestit per a l'ocasió.

Com la seu de la Generalitat de Catalunya, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, que ja llueix el seu aspecte per al que és un dels dies més bonics.

| Generalitat de Catalunya

De fet, a la seu del Govern se celebrarà, el dia 23, una jornada de portes obertes a què es podrà accedir pels carrers de Sant Sever i Sant Honorat. Es farà entre les 12 del migdia i les 8 del vespre.

Es podran visitar els espais institucionals i monumentals de la planta baixa i noble del Palau, incloent-hi la Sala Clavé, la sala de premsa, la Sala de Torres-García, la Sala dels Reis, la Sala del Govern, la Capella de Sant Jordi , la Sagristia, el despatx del president i la sala dels diputats. També es permetrà passar pel Pati dels Tarongers, que acollirà audicions de carilló a les 13.00 ia les 19.00 per acompanyar la visita; la galeria gòtica; l'escala gòtica, i el pati gòtic, on hi ha l'escultura El desconsol, i on es podran comprar roses solidàries. Se sortirà per la plaça de Sant Jaume.

Un dia especial ple d´amor, roses i llibres

